Malvino Salvador e Mel Maia dividem cliques dos bastidores do casamento de Maria da Paz em A Dona do Pedaço

15/11/2019 | 16:11



Malvino Salvador e Mel Meia se despediram na noite da última quinta-feira, dia 14, dos bastidores de A Dona do Pedaço, novela das nove da Rede Globo, que está se aproximando do fim. Por meio das redes sociais, os dois atores - que na trama vivem pai e filha - divulgaram uma série de cliques da gravação do casamento da protagonista Maria da Paz, papel de Juliana Paes.

Meu último dia de gravação! Muita emoção! Que turma maravilhosa!, escreveu Malvino, que interpreta Agno, ao postar as imagens, que mostram boa parte do elenco reunida e a atriz com vestido de noiva.

Mel Maia, por sua vez, foi só elogios ao elenco:

Honrada e muito grata por ter feito parte desse time tão incrível! Obrigada pelo aprendizado, pelas conversas pelo carinho. Até a próxima, escreveu.