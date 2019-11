Praça de São Marcos, em Veneza, é fechada após nova inundação

15/11/2019 | 15:31



O prefeito de Veneza determinou nesta sexta-feira, 15, o fechamento da Praça de São Marcos em razão de uma nova inundação causada pela maré alta.

"Me vejo forçado a fechar a Praça de São Marcos para proteger os cidadãos de riscos sanitários. Um desastre", declarou o prefeito Luigi Brugnaro.

A previsão é que a água alcance um nível muito perigoso, depois de três dias de inundações que causaram graves danos materiais na cidade e obrigaram as autoridades a declararem estado de emergência.

Situação pode piorar

Veneza segue sofrendo com a maré alta e a situação ainda pode piorar ao longo do dia, com expectativa de que a água alcance a marca de 1,60 metro de altura. O Centro de Previsões de Marés local registrou às 8h15 (5h15 de Brasília), que a inundação alcançou 1,31 metro.

Além disso, autoridades alertam para os fortes ventos que estão levando a água para dentro de toda a cidade.

Os funcionários da prefeitura retiraram as passarelas que são utilizadas para que se cruze a Praça de São Marcos, porque com a inundação, as estruturas começaram a flutuar, o que poderia colocar as pessoas em risco.

O serviço de transporte público está suspenso, e as escolas e creches estão fechadas pelo quarto dia consecutivo. / COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS