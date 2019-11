Fábio Assunção canta com a filha de 8 anos música de Janis Joplin

15/11/2019 | 15:24



Fábio Assunção encantou os internautas na noite desta quinta-feira, 14, ao publicar um vídeo no Instagram em que canta a música Mercedes Benz, de Janis Joplin, junto com a filha Ella, de oito anos.

Enquanto o ator tocava violão e acompanhava na voz, a menina fazia uma performance da canção, sorrindo e, em certo momento, fazendo um gesto dramático.

"Ella mandou um 'everybody'. Obedeço", escreveu Assunção na legenda do vídeo, com vários emojis de coração.

Nos comentários, algumas personalidades elogiaram o desempenho de pai e filha. "Ah, que boneca linda. Que lindos os dois juntos", disse Daniela Mercury. "Que gracinha de cantora você tem em casa, meu amigo", escreveu Zélia Duncan. Selton Mello, Daniel Boaventura e Astrid Fontenelle também parabenizaram ambos pela interpretação.