Patrícia Poeta recebe enxurrada de críticas após comentários sobre desemprego: Às vezes a pessoa se vitimiza

15/11/2019 | 14:11



O Encontro dessa sexta-feira, dia 15, foi com Patrícia Poeta, e não com Fátima Bernardes. E parece que, dessa vez, ela não agradou muito os telespectadores.

Poeta recebeu uma verdadeira enxurrada de críticas e entrou nos assuntos mais comentados nas redes sociais após comentários sobre desemprego e novas formas de ganhar dinheiro.

O programa recebeu um casal que faz entrega de comida de bicicleta. Os dois perderam o emprego e, com medo do pior, acabaram mandando, provisoriamente, a filha de cinco anos de idade para o interior do Piauí, onde seria sustentada pelos avós maternos. Agora, felizmente, ela já está de volta com os pais.

Patricia já começou com uma opinião duvidosa.

Os dois poderiam estar em casa, lamentando que estão desempregados.

Rossandro Klinjey, psicólogo convidado, até tentou driblar a situação:

A gente não vai questionar aqui, a gente sabe que a remuneração não é como deveria ser, nos aplicativos de forma geral, mas é uma alternativa que surgiu e eles tiveram a humildade e resiliência de recomeçar.

Mas ela continuou, depois, dizendo:

Às vezes a pessoa tem muito disso, quando alguma coisa ruim está acontecendo com ela, ela tem essa coisa de se vitimizar, e não correr atrás, não focar num objetivo - ela acha uma justifica que fala pra ela própria, aceita aquilo e não corre atrás.

E ainda disse que a moça, entregando, estaria malhando:

Fora que você deve perder umas calorias boas, né? Antes você trabalhava como caixa, ficava sentada o dia inteiro, agora está ali, malhando.

Nas redes, rolaram comentários como:

Patricia Poeta, então 13 milhões não trabalham porque não querem, e por que quando falam de empregos fazem filas quilométricas, é por esporte, é isso?

Você deve perder umas calorias boas ali né kkkk sendo caixa ficava sentada o tempo todo kkkk, Patrícia Poeta dizendo pra uma moça que entrega comida por app de bicicleta.

Patricia Poeta calada é uma poetisa.

Patricia Poeta em conversa com paciente há três semanas esperando vaga na UTI: levanta daí e pare de se vitimizar aí sim.