Fator Ford

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 13:14



No início do ano, precisamente em fevereiro, o Grande ABC foi surpreendido pelo comunicado de que a Ford encerraria as atividades na histórica fábrica de São Bernardo no último dia de outubro. O anúncio desencadeou sucessivas reuniões, pronunciamentos e promessas. Com autoridades de todos os níveis e sindicalistas procurando soluções para equalizar o problema que se avizinhava.

Os dias se passaram, possíveis soluções foram apresentadas, até uma comissão chegou a ser formada na Câmara são-bernardense. Entretanto, os nobres parlamentares parecem ter se distraído. Cochilaram, e quando deram sinal de vida, coincidentemente após cobrança deste Diário, o último caminhão já havia sido montado, os portões da empresa se prepararam para ser fechados e já não havia mais muita coisa a ser feita. Perderam mais uma chance!

Também ocorreram tratativas em outras esferas, inclusive com a quase certeza de que o Grupo Caoa compraria a estrutura e ali passaria a montar seus veículos. Negociação que passou pelo Palácio dos Bandeirantes e por Brasília, mas que também mostrou-se infrutífera, pois o negócio não se realizou e os trabalhadores, aos poucos, foram perdendo a esperança.

E a Ford, que por décadas influenciou os índices econômicos de São Bernardo e da região, mais uma vez fez a diferença, desta vez de forma negativa. Dados referentes ao emprego no setor industrial mostram que o Grande ABC teve o pior mês de outubro desde 2015, no auge da crise econômica, com 550 demissões no período.

Economistas ouvidos pela equipe de reportagem apontam o encerramento das atividades da montadora norte-americana como o principal fator para tal queda. Superando inclusive a crise que abala a Argentina.

Um dos profissionais até ensaia uma perspectiva de melhora, diz que a economia está em uma trajetória de “muito ruim para ruim”, mas, convenhamos, é bem pouco animadora.