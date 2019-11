Tailandês Albon bate no fim, mas é o mais rápido no 1º treino livre em Interlagos

15/11/2019 | 13:04



O tailandês Alexander Albon, da Red Bull, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP do Brasil de Fórmula 1, a 20.ª e penúltima etapa da temporada de 2019, nesta sexta-feira, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Em sua estreia no circuito paulista, logo sob chuva, o jovem piloto chegou a bater no final, mas já havia registrado a melhor marca da sessão: 1min16s142.

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou com o segundo tempo (1min16s693), seguido pelo alemão Sebastian Vettel, da Ferrari (1min17s041). O monegasco Charles Leclerc, também da equipe italiana, marcou o quarto tempo (1min17s285).

Os carros da Renault tiveram bom desempenho. O alemão Nico Hülkenberg ficou em sexto lugar (1min17s899), seguido pelo companheiro Daniel Ricciardo (1min17s985). À frente deles, o espanhol Carlos Sainz Jr. colocou a sua McLaren (1min17s786) no quinto lugar.

Os carros da Toro Rosso ficaram em oitavo e nono lugares com o francês Pierre Gasly (1min18s100) e o russo Daniil Kvyat (1min18s274). O britânico Nando Norris, da McLaren, fechou a lista dos 10 primeiros, com 1min18s559. Agora hexacampeão mundial, o inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, não registrou tempo.

O TREINO - O primeiro treino livre do GP do Brasil, com duração de 90 minutos, foi prejudicado em sua maior parte por uma chuva insistente, que fez com que os pilotos apenas fizessem um reconhecimento da pista. Várias poças foram formadas ao longo dos 4.309 metros do circuito, o que levou funcionários a usarem rodos para movimentar a água. Hamilton e o holandês Max Verstappen, da Red Bull, não chegaram a completar uma volta.

O primeiro entre os favoritos para a vitória neste domingo a completar uma volta foi Charles Leclerc, da Ferrari. Com alguns pequenos erros, o monegasco completou o giro em 1min21s259, com quase 50 minutos de treino. Por causa da troca de motor, o piloto de 22 anos vai perder 10 posições no grid. Na segunda tentativa, Leclerc obteve o tempo de 1min17s285, muito bom para as condições da pista.

Vettel, companheiro de Leclerc na Ferrari, com a diminuição da chuva, colocou pneus intermediários e apenas três tentativas depois conseguiu a melhor marca, com 1min17s041. Na parte final do treino, a 22 minutos do fim, com a pista quase seca, Bottas mostrou a força da Mercedes ao marcar 1min16s693. Albon conseguiu ser ainda melhor e marcou 1min16s142.

Nos últimos cinco minutos, Verstappen e Albon usaram pneus para pista seca e rodaram. O tailandês chegou a colidir e quebrou a suspensão dianteira. O russo Daniil Kvyat, da Toro Rosso, também rodou.

Dos 20 pilotos titulares, apenas o polonês Robert Kubica, que vai abandonar a categoria no final da temporada, não esteve na pista. Ele foi substituído na Williams pelo canadense Nicholas Latifi.

Como a previsão é de uma melhora progressiva do tempo durante todo o final de semana, as equipes confiaram em resguardar seus trabalhos para os próximos treinos previstos para esta sexta-feira à tarde, a partir das 15 horas, e no sábado, às 12 horas. O treino para a definição do grid de largada será no sábado às 15 horas. O início da corrida está previsto para as 14h10.