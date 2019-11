Meghan Markle se encontra secretamente com Hillary Clinton, diz revista

15/11/2019 | 12:11



Parece que Meghan Markle recebeu uma visita especial nesta semana! De acordo com o Daily Mail, na última terça-feira, dia 12, a Duquesa de Sussex se encontrou pela primeira vez com Hillary Clinton, na Fromgmore Cottage, sua casa em Londres, na Inglaterra, após a política norte-americana ter sido secretamente convidada pela esposa de príncipe Harry.

Uma fonte confirmou que as mulheres compartilharam um abraço antes de passar a tarde juntas, onde se deram bem e até discutiram uma carta que Meghan escreveu para Clinton quando ela tinha 11 anos.

- As duas têm muita admiração uma pela outra e foi uma reunião muito doce e calorosa. Eles são fãs mútuas!, disse o informante.

A publicação ainda diz que príncipe Harry e o filho de sete meses do casal real, Archie, também se juntaram às mulheres.

O suposto encontro das duas se deu depois que Hillary afirmou gostar muito de Meghan e, de quebra, discutiu sobre os ataques midiáticos que ela vem recebendo durante uma entrevista para a BBC Radio 5 Live.

- Oh meu Deus, eu quero abraçá-la!, Clinton disse à apresentadora Emma Barnett.

- Sinto-me como mãe, só quero abraçá-la. Quero dizer a ela para ficar lá, não deixe essas pessoas ruins te derrubarem. Continue, faça o que acha certo.

A candidata à presidência de 2016 dos Estados Unidos ainda acrescentou que Meghan merece uma folga porque tudo o que ela fez foi se apaixonar e procurar criar uma família.

- Ela fez o seu próprio caminho no mundo. Então ela se apaixona, e ele [Harry] se apaixona por ela, e todo mundo deveria estar comemorando isso porque é uma verdadeira história de amor. Você pode apenas olhar para eles e ver isso.

E continuou:

- Sabe, não é fácil. E existem algumas técnicas que podem ser aprendidas ao longo do caminho, um pouco de humor, alguma deflexão, seja qual for, ao qual tenho certeza de que ela virá. Mas é difícil o que ela está passando. E acho que ela merece algo melhor.

Tendo sido o centro das atenções por décadas, Clinton sabe melhor do que a maioria como é ter todos os aspectos de sua vida pessoal analisados em público. No caso de Meghan, ela disse que acredita que as críticas foram motivadas por uma combinação de sexismo e racismo, que ela chamou de "de partir o coração e de errado".

- É preciso algum tempo para se acostumar a analisar todos os seus movimentos e, francamente, fazer as pazes. Eu realmente desejo a ela e ao marido o melhor, porque eles estão lutando para ter uma vida de significado e integridade em seus próprios termos - e isso é difícil o suficiente se você está apenas andando no mundo de hoje. As pessoas não escolhem por quem se apaixonam - elas se apaixonam. E ela é uma jovem incrível. Ela tem uma história de vida incrível, finalizou.