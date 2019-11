Visualify mostra músicas e artistas mais reproduzidos em seu Spotify

Bianca Bellucci



15/11/2019 | 11:48

O Spotify tem o hábito de mostrar para o usuário quais foram as músicas e os artistas mais tocados em sua conta no ano. Porém, o Visualify surge com uma proposta mais tentadora. Ele exibe as faixas e bandas mais populares de seu streaming no último mês e ano, além de todos os tempos.

Para descobrir o que faz sucesso em seu serviço de streaming, basta vincular o Visualify ao Spotify. Após a sincronia, rapidamente o site exibirá o TOP 5 de músicas e artistas mais reproduzidos em cada período. O mais interessante é que a ferramenta constantemente atualiza seus rankings e oferece listas mais realistas.

O projeto foi criado por dois norte-americanos. Alex Pareto e Zac Denham foram parceiros no curso de ciências da computação na University of Southern California, localizada em Los Angeles, Califórnia (EUA).

