Apesar de chuva forte, região não registra nenhuma ocorrência

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 11:08



Chove forte no Grande ABC desde a madrugada desta sexta-feira (15). De acordo com os meteorologistas, um sistema de baixa pressão posicionado em alto mar deve deixar o tempo instável na região durante todo feriado prolongado. Nesta sexta-feira, a previsão é de chuva de intensidade fraca a moderada a qualquer momento do dia.

Apesar disso, até às 11h não havia registro de nenhuma ocorrência de relevância provocada pela chuva forte de acordo com as prefeituras de Santo André, São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires. São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram.

Mais cedo - Por volta das 6h um carro colidiu contra um poste na Avenida Santos Dumont, altura da praça 14 Bis, em Santo André. Duas pessoas foram socorridas sem gravidade pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A área está isolada para realização de perícia, mas não provoca nenhum prejuízo ao trânsito.