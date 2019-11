Corpo com características do menino Lucas é encontrado em Santo André

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 10:29



Um corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (15) em represa próxima ao teleférico desativado do Parque do Pedroso, no Parque Miami, em Santo André.

De acordo com as primeiras informações, a vítima seria um homem jovem, negro, sem barba e sem tatuagem e estaria apenas de cueca. As características batem com a descrição do adolescente Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos, desaparecido desde a madrugada da última terça-feira (11).

Familiares estiveram no local, mas pelo estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível realizar a identificação.

A perícia foi realizada e a vítima encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade. Segundo Ingrid Limeira, integrante da Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio, um dos irmãos do adolescente desaparecido irá colher amostra de DNA para confirmar se a vítima encontrada é ou não Lucas. "Mesmo que não seja ele, é importante frisar que é mais um corpo negro", declarou.

Entenda o caso - De acordo com o BO (Boletim de Ocorrência), registrado no 6º DP (Vila Mazzei) na quarta-feira, a vítima teria sumido após PMs (Policiais Militares) baterem em sua casa para questionar a madrasta do estudante quem morava no local e se algo estava errado. Os agentes deixaram a residência e a mulher afirma ter ouvido alguém dizer “eu moro aqui” e, desde então, o adolescente não foi mais localizado.

“Está tudo muito complicado, porque não estamos sabendo de nada. Não nos dão explicação”, assinalou a prima de Lucas, Amanda Stefanie dos Santos Ribeiro, 19. “As autoridades têm de nos dar uma resposta, eles devem isso a gente”, completou a tia do menino, Isabel Daniela dos Santos, 35.

Um dos irmãos de Lucas, Fábio Santos Bittencourt, 17, contou que, na noite do desaparecimento, estava em um bar quando viu duas viaturas da PM indo em direção à casa onde Lucas mora. “Vi as viaturas passarem de volta e, em seguida, a mãe (madrasta) disse que ele tinha desaparecido.”

Na quarta-feira, roupas que Lucas usava quando foi visto pela última vez foram encontradas atrás da EE Antônio Adib Chamas, no Jardim Santa Cristina. Segundo Amanda, ela e a madrasta do adolescente viram um usuário de drogas com a blusa do menino, que tinha sinais de pisoteamento. “Ele (o usuário de drogas) disse que tinha encontrado a roupa na escola e que viu alguém apanhando da polícia, mas não soube dizer se era o Lucas”, relatou. Quando foram até o local indicado pelo andarilho, as familiares encontraram o boné da vítima.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que todas as circunstâncias relativas ao fato são apuradas por meio de inquérito instaurado pelo setor de desaparecimento da Polícia Civil de Santo André. O comunicado garante que equipes estão realizando diligências para localizar o jovem e que a PM instaurou procedimento para apurar o caso. Além disso, dois agentes foram afastados preventivamente após testemunhas os apontarem como supostos participantes da abordagem.