Anitta brilha no tapete vermelho do Grammy Latino, mas brasileiros saem com poucos prêmios. Veja mais sobre a premiação!

15/11/2019 | 10:10



Anitta brilhou no tapete vermelho do Grammy Latino, que rolou em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, na noite de quinta-feira, dia 14. A cantora apostou em um look bem diferente, com top reto amarelo com laço e saia de paetê, combinado com um scarpin preto e uma beleza retrô.

Ela concorria ao prêmio de Melhor Álbum de Música Urbana, mas não levou o prêmio para casa.

Na abertura da premiação, Anitta se apresentou com mais dois artistas latinos, em um tributo à cantora cubana Celia Cruz, morta em 2013. Ela cantou a música La Vida Es Un Carnaval.

Rosalía foi outra que apostou em uma cauda dramática em seu look, um minivestido com poá. Ela se apresentou na premiação, e saiu com três prêmios, incluindo o de melhor álbum, o grande prêmio da noite!

Mais um look com movimento e drama? O da sempre linda Thalia, muito conhecida no Brasil por conta das novelas Maria do Bairro e Marimar.

Anavitoria levou o prêmio de Melhor álbum de pop contemporâneo em português. Os brasileiros só foram premiados, nessa edição, nas categorias de língua portuguesa mesmo...

Paula Fernandes não levou o álbum de melhor sertanejo, mas brilhou na premiação.