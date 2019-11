Presidente interina da Bolívia diz que Morales não poderá disputar eleição

14/11/2019 | 22:06



A autoproclamada presidente interina da Bolívia, Jeanine Áñez, afirmou nesta quinta-feira que o ex-presidente do país Evo Morales não está apto a participar das próximas eleições, que ela convocará.

Em uma coletiva de imprensa, Áñez disse que "toda convulsão social" que a Bolívia atravessa é consequência da insistência de Morales em concorrer a um quarto mandato e que aconselhou o Movimento ao Socialismo (MAS), partido do ex-mandatário, a buscar outro candidato.

"O MAS tem todo o direito de participar das eleições, mas que busquem candidatos. Evo e (o ex-vice-presidente Álvaro) García Linera não podem participar, não estão habilitados", declarou Áñez.

A senadora se declarou presidente interina do país sul-americano na terça-feira, dois dias após a renúncia de Evo Morales, que atualmente está exilado no México, mas tem falado em voltar ao país. Fonte: Associated Press