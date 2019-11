Programa sobre atitudes saudáveis atende 480 alunos da rede pública

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André, em parceria com a Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André), promoveu conscientização sobre alimentação saudável e a importância de atividades físicas destinada a 480 alunos de rede municipal no último mês. Divididas em 16 turmas – entre estudantes da educação infatil e ensino fundamental de 12 escolas municipais –, as crianças aprenderam na prática quais alimentos devem integrar uma refeição adequada. A última ação foi realizada ontem, no Atrium Shopping.

Professora de educação física, Aida Christine Silva destaca que o projeto integra o programa Educação em Movimento, iniciado em 2017, após estudo indicar que 42% dos alunos de duas escolas apresentavam sobrepeso e outros 20%, obesidade. “A partir daí, resolvemos ampliar a conscientização das crianças e das famílias”, observa.

A professora ainda observa que o intuito do projeto é o combate ao sedentarismo. “Queremos estimular esse interesse nas crianças para que chamem os pais para irem ao parque para caminhar e fazer algum esporte, mesmo que seja apenas no fim de semana.”

Aluna do 4° ano da Emeif (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Padre Fernando Godat, da Vila Dora, Rebeca Miguel, 9 anos, confessa que ainda tem hábitos ruins na alimentação, mas que “precisa mudar o quanto antes”. “Vou trocar alguns alimentos que não são saudáveis por pratos mais coloridos”, ressalta.

O colega de classe Paulo Henrique Coelho, 9, diz que aprendeu mais com as brincadeiras desenvolvidas na ocasião, como a ilustração do semáforo, em que a cor vermelha sinaliza alimentos que não devem ser ingeridos, o amarelo aqueles que precisam ser consumidos com pouca frequência e verde simboliza produtos de uso regular, como é o caso de verduras, legumes e frutas. “Gostei da experiência. Me ajudou a entender como ter uma vida mais saudável e vou ensinar à minha família”, destaca o aluno.