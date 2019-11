Vacinação contra o sarampo para jovens começa segunda

Da Redação



15/11/2019 | 07:00



A Secretaria de Estado da Saúde inicia na segunda-feira a segunda fase da campanha de vacinação contra o sarampo, que será focada na imunização de jovens na faixa de 20 a 29 anos ainda não protegidos contra a doença. Até o dia 30 de novembro, as doses estarão disponíveis em todos os postos de saúde do Grande ABC.

O público-alvo deve comparecer às unidades preferencialmente com a carteirinha de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação da dose. No dia 30, haverá o ‘Dia D’, quando os postos de saúde estarão abertos para facilitar o acesso dos que ainda não se vacinaram ou estão com a caderneta desatualizada.

A doença – que não tem tratamento específico – chegou a ser erradicada no País durante quase cinco anos. No entanto, voltou a fazer vítimas neste ano. Uma morte foi registrada em Santo André em outubro. A vítima era um homem de 53 anos.

Segundo a pasta, são 947 casos de sarampo confirmados laboratorialmente nas sete cidades. Outros 216 pacientes foram diagnosticados por critério clínico-epidemiológico, mas ainda aguardam resultados de exames laboratoriais.

Em todo o Estado foram observadas 14 mortes em razão do sarampo, 8.815 pacientes contaminados e 2.759 pessoas apresentaram sintomas e avaliação médica compatível com a doença e aguardam confirmação. Cerca de 56,2% do total de registros se concentram na Capital.

O Programa Estadual de Imunização prevê que crianças e adultos, com idade entre 1 ano a 29 anos, devem ter duas doses da vacina contra o sarampo no calendário. Acima desta faixa, até 59 anos, é preciso ter uma dose. Não há indicação para pessoas com mais de 60 anos, pois esse público potencialmente teve contato com o vírus, no passado.