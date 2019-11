Corredor vai receber ônibus municipais e intermunicipais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo entregou na manhã de ontem o segundo trecho do Corredor Alvarenga, via exclusiva para circulação de ônibus. O espaço, de 1,4 quilômetro, se une a outro 1,4 quilômetro já em operação e que fazem parte de um total de 3,8 quilômetros de corredor, que deve ser concluído em julho de 2020. Os ônibus municipais e intermunicipais vão circular na mesma via exclusiva, após acordo entre a administração municipal e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos).

Em junho do ano passado, quando entregou o corredor da Avenida João Firmino, a administração foi criticada por usuários pelo fato de os ônibus intermunicipais não poderem circular na esquerda, deixando apenas uma faixa de rolamento para carros e outros automóveis. “Até o fim do mês, todos os coletivos vão circular pelos corredores”, explicou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

A construção do Corredor Alvarenga e da duplicação da Estrada dos Alvarenga começou em outubro de 2015 e ficou parada devido a problemas com a desapropriação de imóveis. As intervenções foram retomadas no início da atual gestão, em 2017. Além do corredor e da duplicação da avenida, também estão sendo implantados cerca de 3 quilômetros de ciclovias, dos quais 1,8 quilômetro já está em operação.

Quando estiver concluído, o Corredor Alvarenga vai ligar a Praça Giovanni Breda, no bairro Assunção, até as proximidades da Rodovia dos Imigrantes. O investimento total é estimado em R$ 67 milhões, com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). A expectativa é a de que o novo viário beneficie aproximadamente 60 mil usuários diariamente.

Os dois trechos já entregues vão resultar em economia de tempo nas viagens entre a região do Alvarenga e o Centro da cidade, afirmou o prefeito. “Ainda na época da campanha acompanhei uma moradora no seu trajeto entre a casa e o trabalho e senti a dificuldade com o transporte municipal. Agora, os passageiros vão levar 30 minutos a menos neste percurso”, pontuou Morando.

O corredor exclusivo, que ocupa a faixa de rolamento da esquerda, vai funcionar por 30 dias em caráter experimental. A administração vai avaliar, neste período, a necessidade de se manter a via exclusiva para coletivos durante o dia todo ou apenas em horário de pico. Outros cinco corredores estão em obras no município: Leste-Oeste, Galvão Bueno, Castelo Branco, Vila São Pedro e Rudge Ramos. O próximo a ser entregue é o do Rudge Ramos, com sete quilômetros de extensão, previsto para março de 2020.