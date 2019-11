França vence Moldávia de virada e se classifica com a Turquia para a Eurocopa

14/11/2019 | 19:52



Com uma rodada de antecedência, França e Turquia faturaram as duas vagas distribuídas pelo Grupo H das Eliminatórias na edição de 2020 da Eurocopa. As classificações foram obtidas com o empate por 0 a 0 da seleção turca com a Islândia, em Istambul, sendo que a equipe campeã mundial derrotou a Moldávia por 2 a 1 horas depois, no Stade de France, assumindo a liderança da chave do qualificatório.

O triunfo desta quinta-feira deixou a França com 22 pontos, dois a mais do que a Turquia. A Islândia é a terceira colocada com 16, tendo chances de participar da repescagem por vaga na Eurocopa de 2020. A Albânia, que empatou por 2 a 2 com Andorra (quinta com quatro), é a quarta colocada, com 13. E a Moldávia está na lanterna, com três.

Ao entrar em campo garantida na Eurocopa, a França pareceu desligada. E acabou pagando caro por uma lambança de Lenglet. Aos sete minutos, com a bola sob seu domínio, falhou duas vezes ao tentar afastá-la, também não conseguindo recuá-la para Mandana. Rata se aproveitou, roubou a bola e tocou na saída do goleiro, colocando a Moldávia em vantagem.

A igualdade da França saiu ainda no primeiro tempo e em um lance bem polêmico. Aos 34 minutos, Giroud ganhou disputa com o goleiro Coselev, que ficou caído no chão, o que provocou reclamações de falta. Varane, então, aproveitou a sobra para cabecear às redes.

Na etapa final, a França continuou com atuação pouco inspirada, inclusive dos seus principais jogadores, mas conseguiu a virada após Digné ser derrubado na grande área. Giroud executou a cobrança de pênalti aos 32 minutos e definiu o triunfo da seleção campeã mundial.

A última rodada do Grupo H das Eliminatórias será disputada no domingo com três jogos: Albânia x França, Andorra x Turquia e Moldávia x Islândia.