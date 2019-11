Passarela desaba sobre veículos e interdita a Marginal Tietê

Da Redação



14/11/2019 | 19:39



Uma passarela desabou no início da noite desta quinta-feira (14), na Marginal do Tietê, sentido da Rodovia Castello Branco, entre a Ponte do Piqueri e alças de acesso à Rodovia Bandeirantes, na região de Pirituba. A assessoria de imprensa dos Bombeiros confirmou apenas que houve dois feridos, com escoriações leves.

As faixas no sentido Castello foram interditadas, o que travou o trânsito na região, que já estava congestionado por causa da saída de veículos na véspera do feriado da Proclamação da República.

A estrutura metálica, provisória, faz parte de uma obra para a construção do viaduto, perto do Tietê Plaza Shopping. A passarela caiu sobre quatro veículos: um ônibus de viagem, dois caminhões e um carro. A empresa LiraBus confirmou ser a dona do ônibus e disse ter apenas a informação de que não houve feridos dentro do veículo. A companhia não soube informar quantas pessoas estavam no coletivo.

Segundo os Bombeiros, os feridos foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Pirituba, na zona norte. A corporação informou que quatro viaturas, com 20 bombeiros, foram deslocados para a área.

Todas as faixas da Marginal no sentido Castello estão interditadas, tanto as faixas locais quanto a via expressa. Por volta das 20 horas, 18,2% das vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego da capital estavam congestionadas. A área mais crítica era a Marginal do Tietê, no sentido Castello, com 37,4 quilômetros de lentidão. No sentido oposto da Marginal, eram 18,6 quilômetros de filas.

Chove forte na Capital nesta quinta-feira (14). Todas as regiões entraram em estado de atenção às 18h55. Há potencial para alagamentos. TRÂNSITO O acidente complicou ainda mais o trânsito pré-feriado. A estimativa das concessionárias que administram as estradas do Estado é a de que oo menos 4 milhões de carros circulem pelas rodovias paulistas a partir desta quinta-feira (14) com destino ao Litoral e ao Interior de São Paulo.

Somente pelas rodovias estaduais concedidas, 1,7 milhão de veículos devem deixar a Capital. Outros 2,3 milhões usarão rodovias federais e estaduais não concedidas. A previsão é de que o tráfego continue carregado até as 18h desta sexta-feira (15).

----------------------