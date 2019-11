Renascia a República democrática

Uma convocatória a você que serviu no bravo TG 02-069

Memória antecipa o registro do 19 de novembro, Dia da Bandeira, com o objetivo de ajudar na convocação de todos os eternos jovens que serviram no Tiro de Guerra de São Caetano.

O convite é feito pelo subtenente Alexandro Messias de Oliveira, chefe de instrução, e pelo subtenente Eliano, instrutor, com divulgação pelo Wagner Natale e Humberto Pastore, respectivamente vice-presidente e secretário do Gama (Grupo de Amigos do Movimento Autonomista).

Ideia central: celebrar o Dia da Bandeira coletivamente com o máximo possível de ex-atiradores de São Caetano.

Programação: hasteamento da Bandeira Nacional, exposição histórica e homenagens.

Para a exposição serão aceitos, por empréstimo, objetos e fotos do período em que cada um serviu ao TG – veja lá nos seus guardados, ex-atirador, que lembrança você tem do seu período.

Uma homenagem será póstuma, ao líder autonomista Luiz Rodrigues Neves, que em 1948 – quando da emancipação político-administrativa de São Caetano – era sargento instrutor do TG de Santo André e mobilizou as tropas em prol do movimento.

Também será homenageado o líder autonomista Desirèe Malateaux Neto. Portanto, todos ao TG de São Caetano no Dia da Bandeira de 2019.

Dia da Bandeira

- TG de São Caetano

- Data: 19 de novembro (terça-feira)

- Horário: 11h45

- Endereço: Av.Guido Aliberti, 1.713 – bairro Santo Antonio, em São Caetano

- Informações: 4227-7300; 9-7133-2403





Em 15 de novembro de...

1974 – O prefeito Geraldo Faria Rodrigues, de São Bernardo, entrega ao tráfego, em caráter oficial, a nova Avenida Faria Lima, inteiramente iluminada, no trecho entre as ruas Américo Brasiliense e João Basso.

