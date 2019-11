VAR: como a tecnologia está mudando a história do Brasileirão

Da Redação



14/11/2019 | 18:18

O VAR foi implementado nesta temporada do Campeonato Brasileiro, mais conhecido como Brasileirão. Apesar do pouco tempo de uso, porém, já está mudando o rumo do esporte – leia mais sobre história do futebol brasileiro. Prova disso é que a tabela da competição estaria diferente caso não tivesse a intervenção da tecnologia.

Como seria a tabela do Brasileirão sem o VAR

Hoje, o VAR serve para detectar erros claros e revisar situações que possam modificar o resultado de um jogo, como cartões vermelhos e pênaltis. Essa interferência, porém, está mudando a dinâmica das partidas. Caso a tecnologia não estivesse em uso, o Flamengo não teria 8 pontos de vantagem sob o Palmeiras, mas 7. Já o Corinthians ocuparia a quarta posição, atual lugar do Grêmio. E mais: Santos teria 53 pontos, em vez de 48.

Quando o assunto é zona de rebaixamento, curiosamente, os times que estão na lanterna permaneceriam no mesmo lugar, com ou sem VAR. A constatação é de uma pesquisa do jornalista Alexandre Siqueira.

A necessidade do VAR no futebol brasileiro

Mesmo causando muitas polêmicas na sua temporada de estreia, o VAR surgiu com o intuito de dar mais proteção para os juízes, que são tão criticados pelos torcedores. Agora, eles contam com um grupo de apoio que fica em uma sala com várias câmeras. Ali, eles analisam os lances repetidamente para diminuir os erros cometidos pelo time de arbitragem que está em campo.

Mesmo com o auxilio da tecnologia, a decisão final continua sendo de pessoas reais, que são suscetíveis a erros. Por isso, é difícil afirmar que a presença do VAR vai sempre acertar na decisão de lances subjetivos.

A opinião da FIFA

Ao seguir os passos de outros esportes, como basquete e vôlei, a FIFA acredita que está contribuindo para que o futebol seja cada vez mais justo. A organização também afirma que o uso da tecnologia está aliviando a pressão que os juízes costumam sofrer em jogos das principais ligas mundiais.

Porém, por se tratar da temporada de estreia no Brasileirão, é natural que ainda existam vários erros que deverão ser corrigidos. Entre eles, o tempo que o juiz demora para analisar as imagens do lance, fazendo com que o jogo fique parado durante longos minutos.

A mágica do gol desaparece com o VAR?

Um dos problemas apontados pelos torcedores é que, agora, é necessário esperar alguns minutos para festejar um gol. Isso ocorre quando há dúvidas no impedimento dos jogadores, o que faz com que a mágica seja apagada pela dúvida do lance ser validado. No entanto, isso parece ser um pequeno custo perto do que a tecnologia pode entregar de positivo para a história do futebol.

