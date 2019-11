Maia visita Secretário-Geral da ONU em Nova York

14/11/2019 | 18:09



O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma visita de cortesia ao Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, no primeiro dos três dias de viagem à Nova York. Ele apontou que conversou sobre os fatos que ocorrem no Brasil e na América do Sul, que passa por "um momento delicado", como comentou à ONU News.

Maia disse que também conversou com Guterres sobre "polêmicas em relação ao Brasil, como o meio ambiente, e mostrar qual é o papel do parlamento em relação a estes temas e as reformas que o Brasil vem fazendo nos últimos anos." Ele destacou que sempre quando participa de eventos em Nova York solicita esta audiência com o Secretário-Geral da ONU, devido à importância internacional da instituição.