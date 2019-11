Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019



As possibilidades das lógicas racionais ditam o ritmo do espetáculo Buraco, com concepção e direção de Elisabete Finger. Por meio da dança, ela pensou em montagem que abre espaço para uma aventura sensorial e sensível.

O projeto entra em cartaz no teatro do Sesc Santo André (Rua Tamarutaca, 302). As apresentações ocorrem entre hoje e domingo, sempre a partir das 12h. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30, com entrada grátis para crianças até 12 anos.

Em cena, três artistas realizam série de atividades e movimentações que chegam a representar a liberdade do mundo interno de cada um. A ideia de buraco explora questões como frestas, vazamentos e passagens para outros lugares, tudo por meio de coreografia. Elementos como panos são utilizados em cena.