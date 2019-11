Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 07:00



No meio de turnê em que se despede dos palcos, o grupo de rock norte-americano Kiss confirma passagem pelo Brasil no próximo ano. A banda se apresenta em São Paulo, no Allianz Parque (Av.Francisco Matarazzo, 1.705), dia 16 de maio. As entradas custam de R$ 150 a R$ 720 e podem ser compradas por pessoas do fã-clube a partir do dia 20, pelo site www.ingressorapido.com.br. Para o público em geral, no dia 21.

Formado em Nova York, em 1973, o Kiss conta com dois músicos da formação original, Gene Simmons (voz e contrabaixo) e Paul Stanley (voz e guitarra). Ao lado deles estão Eric Singer (voz e bateria) e Tommy Thayer (voz e guitarra), nos lugares de Peter Criss e Ace Frehley, respectivamente.

O quarteto mascarado aposta em repertório que passeia por toda a discografia, de onde saltam temas como Deuce, Rock And Roll All Nite, Detroit Rock City, I Love It Loud, Love Gun e Shout It Out Loud.

A estreia do conjunto no País foi em 1983, na turnê do disco Creatures of the Night, meses antes de os músicos tirarem as maquiagens – modelo que seguiu até 1996, quando a banda retomou a formação original e o uso das pinturas após a gravação do disco MTV Unplugged. O grupo retornou em 1994, para a estreia do Philips Monsters of Rock, e depois em 1999, 2012 e 2015.

Além de São Paulo, o Kiss toca dia 12 de maio, no Anfiteatro Arena do Grêmio, em Porto Alegre; dia 14, na Pedreira Paulo Leminky, em Curitiba; dia 17, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto; dia 19, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (Minas Gerais); e dia 21, no Estádio Nilson Nelson, em Brasília.