Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



15/11/2019 | 07:07



A adaptação live-action de The Witcher nem estreou e a Netflix já confirmou a produção da segunda temporada do seriado. As gravações estão agendadas para ocorrer no começo do ano que vem, com a estreia do novo pacote de episódios prevista para 2021, ainda sem data definida.

Baseada em série literária do polonês Andrzej Sapkowski, a história acompanha a jornada do bruxo Geralt de Rívia (Henry Cavill, conhecido por ser a versão mais recente do Superman), que vaga pelo continente caçando monstros em ambiente medieval. Franquia de games inspirada nos livros ajudou na fama dos contos.

A primeira temporada de The Witcher estreia no serviço de streaming em 20 de dezembro e terá oito capítulos.