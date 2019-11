Daniel Alves volta a treinar no São Paulo e pode ser escalado no meio de campo

14/11/2019 | 17:05



Após realizar trabalhos de fortalecimento muscular nos últimos dias, Daniel Alves voltou a treinar em campo com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira, no CT da Barra Funda. O lateral-direito pode ser escalado no meio de campo no clássico contra o Santos, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No treino desta quinta-feira, o espanhol Juanfran assumiu a posição na lateral direita, enquanto que Daniel Alves foi deslocado para o meio. Ele deve atuar na vaga de Antony, que recupera-se de lesão na coxa esquerda e já estaria fora do clássico por causa de suspensão.

Com isso, uma provável escalação do São Paulo para enfrentar o Santos tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Jucilei, Tchê Tchê, Daniel Alves, Igor Gomes e Vitor Bueno; Pablo.

Antes de preparar a equipe titular, o técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em dois grupos. Os jogadores ofensivos realizaram trabalhos de finalização, enquanto que os defensores fizeram uma atividade específica de marcação.

Depois de duas derrotas seguidas em casa - para Fluminense e Athletico-PR -, o São Paulo encara o clássico contra o Santos como uma oportunidade de "mudar a maré". A partida será realiza neste sábado, às 17 horas.