Guarani tem desfalques e retornos para partida de sábado pela Série B

14/11/2019 | 16:59



O Guarani tem dois desfalques confirmados para enfrentar o Operário-PR, neste sábado, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 16h30, pela Série B. O zagueiro Diego Giaretta e o atacante Deivid Souza receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática.

A advertência diante do Vila Nova, no Serra Dourada, interrompe sequência do defensor como titular - foram 14 rodadas consecutivas escalado desde o início e sequer foi substituído. Deivid, por sua vez, compõe o elenco e havia voltado a ser relacionado depois de quatro rodadas na Série B.

Em contrapartida, o técnico Thiago Carpini conta com o retorno de Luiz Gustavo. O capitão foi expulso no clássico contra a Ponte Preta e nem viajou a Goiânia, mas volta para formar dupla de zaga com Bruno Silva, reeditando parceria dos tempos de Vasco.

O Guarani também tem a expectativa de contar com os retornos do volante Deivid, ausente desde o início de outubro, e do atacante Michel Douglas, ambos com problema muscular na coxa.

Com empate frente o Vila Nova, o Guarani se manteve em 14º lugar com 41 pontos, agora com seis de vantagem em relação ao Londrina, primeiro integrante da zona da degola - há mais três jogos pela frente e um confronto direto entre os clubes na última rodada.