Seleção pré-olímpica vence os EUA e está na final de torneio na Espanha

14/11/2019 | 16:44



Em preparação para a disputa do Pré-Olímpico em janeiro na Colômbia, a seleção brasileira entrou em campo nesta quinta-feira e não decepcionou. Com um gol do atacante Matheus Cunha no primeiro tempo, derrotou os Estados Unidos por 1 a 0, no Estádio Gran Canaria, em Las Palmas, se classificando à final do Torneio Internacional de Tenerife.

Nesta quinta, o técnico André Jardine escalou o Brasil com a seguinte formação: Phelipe; Guga, Lyanco, Ibañez e Caio Henrique; Wendel, Matheus Henrique e Pedrinho; Martinelli, Matheus Cunha e Paulinho.

E com este time, a seleção dominou o primeiro tempo e abriu o placar logo aos 14 minutos, aproveitando falha do goleiro Matt Freese. No lance, Matheus Cunha recebeu passe de Wendel na meia-lua da grande área e finalizou mascado. O goleiro, porém, não conseguiu fazer a defesa. Superior, a seleção ainda teve outras chances para ampliar, como em um cabeceio para fora de Martinelli, após cruzamento de Guga.

Na etapa final, Martinelli teve outra boa chance para marcar, parando na trave, assim como Paulinho quase marcou um golaço. Na parte final do segundo tempo, porém, a seleção diminuiu o ritmo, cometeu erros e quase sofreu o empate, tanto que o norte-americano Saucedo acertou a trave em uma perigosa finalização.

Jardine também fez vários testes na seleção, com as entradas de Lucas Fernandes, Artur, Thiago Maia, Dodô, Pedro e Douglas Augusto na etapa final. E a equipe conseguiu manter o placar magro, o que assegurou a sua presença na decisão do torneio amistoso.

O Brasil, então, voltará a jogar no domingo, às 16h45 (horário de Brasília), em duelo contra o vencedor do duelo entre a seleção da Argentina e um combinado das Ilhas Canárias, que substituiu de última hora o Chile na competição.

Sob o comando de Jardine, a seleção pré-olímpica conquistou o título do Torneio Maurice Revello, o tradicional Torneio de Toulon, neste ano, depois disputando quatro amistosos no Brasil, com três vitórias, diante de Colômbia (2 a 0), Chile (3 a 1) e Venezuela (4 a 1), e uma derrota, para o Japão (3 a 2). Agora, em mais uma etapa da sua preparação para buscar a vaga nos Jogos de Tóquio, participa dessa competição amistosa na Espanha.