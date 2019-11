14/11/2019 | 16:10



Uau! João Guilherme, filho de Faustão, surpreendeu com uma foto publicada em seu perfil oficial do Instagram. Aos 15 anos de idade, o garoto apareceu de barba em um clique ao lado de um amigo em uma balada em Londres, na Inglaterra, chamada The Cuckoo Club.

Que tal fazer uma comparação de João com e sem barba? Veja uma imagem dele de cara limpa nas redes!

E aí, o que você achou?