Três suspeitos são mortos em troca de tiros com PM em Palmital

14/11/2019 | 15:28



Três suspeitos foram mortos, na noite desta quarta-feira (12), durante uma abordagem da Polícia Militar ao carro em que eles estavam, em Palmital, no interior de São Paulo. Conforme a PM, os suspeitos desobedeceram ao sinal de parada e, na perseguição, atiraram contra os policiais, que revidaram. Os três ocupantes do veículo morreram na hora. Nenhum policial ficou ferido.

A ação envolveu policiais do Batalhão de Ações Especiais (Baep) de Presidente Prudente. Eles faziam uma operação em Assis, quando teriam sido avisados de um veículo com armas e drogas em Palmital, cidade vizinha. Conforme a PM, a troca de tiros aconteceu quando o carro tentava fugir para a rodovia Raposo Tavares.

Conforme o registro feito na Polícia Civil de Assis, foram apreendidos com os suspeitos três armas com numeração raspada, sete tijolos de maconha e quatro tabletes de crack. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as mortes. O comando do batalhão informou que será aberto procedimento de apuração, como é praxe em todo confronto armado que resulta em ferimentos ou mortes.