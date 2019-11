Moradores da favela do Amor protestam após desaparecimento misterioso de adolescente

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



14/11/2019



Sob o coro de "queremos o Lucas", moradores da favela do Amor, em Santo André, fecharam no início desta tarde uma faixa da Avenida São Bernardo, altura do número 500, em protesto contra o desaparecimento misterioso do adolescente Lucas Eduardo Martins dos Santos, 14 anos. O estudante foi visto pela última vez por volta da 1h30 de terça-feira (12) quando saiu da casa de sua tia.

De acordo com boletim de ocorrência registrado ontem (13) no 6º DP (Vila Mazzei), a família deu conta do sumiço do estudante após PMs (Policiais Militares) baterem em sua casa perguntando para sua madrasta quem morava no local e se alguma coisa estava errada. Assim que os agentes deixaram a residência, os familiares saíram a procura do adolescente.

A blusa de moletom usada por ele foi encontrada com um usuário de drogas conhecido na região onde Lucas mora. Questionado pela família, ele indicou que achou a vestimenta atrás da EE. Antônio Adib Chamas, no Jardim Cristina, onde posteriormente também foi encontrado o boné usado pelo desaparecido.

As duas peças foram entregues formalmente a polícia e passarão por perícia.

Ariel de Castro Alves, conselheiro do Condepe (Conselho Estadual de Direitos Humanos) declarou que esse é "mais um caso gravíssimo provavelmente envolvendo policiais militares, conforme os relatos dos familiares e das testemunhas. A PM de São Paulo e o Governo do Estado devem respostas à sociedade sobre o paradeiro do menino Lucas imediatamente. Novamente a imagem da PM está sendo manchada, gerando mais descrédito para a instituição. A PM deveria ser a maior interessada em solucionar rapidamente este caso de possível desaparecimento forçado", declarou.

A ouvidoria de polícia também está acompanhando o caso e informou que um procedimento para investigação do paradeiro de Lucas já foi instaurado. (Com informações de Flavia Kurotori)