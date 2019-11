Luana Piovani dá indireta sobre casamento para namorado: Tenho más notícias

14/11/2019 | 15:11



Será que, após o término com Pedro Scooby, Luana Piovani está pensando em se casar novamente? A atriz publicou, em seu Instagram Stories, um vídeo em que mostra um pacotinho de açúcar com os dizeres:

Vale um pedido de casamento.

Luana, que atualmente está namorando o jogador de basquete israelense Ofek Malka, fez questão de já mandar um recado ao amado. Ela disse:

- Meu amor, tenho más notícias para você. Ai, meu Deus.

E parece mesmo que não vem casamento por aí. Luana publicou, em seu canal do YouTube, um vídeo mostrando os ensaios da segunda temporada de seu programa no E!, Luana É De Lua, e ao ser perguntada sobre matrimônio, a loira disse:

- Eu não sei se vou precisar casar de novo. Namorar é tão bom, e de alguma maneira me sinto casada mesmo não estando. A devoção dele é tão grande que me sinto casada. Penso nele 24 horas por dia, ele me liga e o meu mundo se ilumina, uma loucura.

Luana adiantou, ainda, que na segunda temporada do programa vai falar sobre a separação com Pedro Scooby, que aconteceu em março de 2019, e a relação do surfista com os filhos após o término. Vai ser polêmico, né?