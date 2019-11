Filhas de Demi Moore cortaram relações com ela durante casamento da atriz com Ashton Kutcher, diz revista

14/11/2019 | 15:11



em setembro deste ano Demi Moore lançou sua autobiografia, Inside Out, que fala sobre seus problemas com o álcool durante os anos 1980 e como, no passado, isso alterou sua relação com as filhas: Rumer, Scout e Tallulah, frutos de seu relacionamento com Bruce Willis. Na obra, a atriz conta que após mais de duas décadas de sobriedade, ela voltou a consumir álcool e drogas durante seu casamento com Ashton Kutcher. Os dois ficaram juntos de 2005 até 2013.

- Havia altos e baixos e dias em que ninguém pensava que as coisas pudessem ficar certas novamente, disse uma fonte para a revista norte-americana People.

A revista conta que, na medida em que Moore se afundava na bebida e substâncias ilícitas, as filhas foram cortando contato com a atriz. Tallulah e Scout ficaram três anos sem falar com a mãe, enquanto Rumer conversava esporadicamente com ela. Inclusive, em 2012, a mais velha estava presente quando Moore sofreu uma convulsão em uma festa depois de fumar uma substância sintética e inalar uma segunda droga.

Durante uma entrevista para Jada Pinkett Smith, no Red Talk Table, Rumer relembrou o acontecimento.

- Assustador, eu que vou ser a responsável em ligar para minhas irmãs pela manhã para contar que nossa mãe morreu?, relevou ela, afirmando o que havia pensando quando viu a mãe correndo risco de vida.

A relação de Moore com as outras duas filhas melhorou apenas quando ela ficou sóbria novamente e começou terapia.

- Ela queria ser mãe e estar lá para as meninas. Ela não podia ser mãe, amiga ou muito mais, até que ela trabalhasse e melhorasse. Ela fez um ótimo trabalho de recuperação e gosta de falar sobre isso.

Outra fonte acrescentou que agora Moore faz de sua sobriedade uma prioridade e se concentra em permanecer saudável.

- Demi trabalhou em muitas coisas na terapia. Ela está sóbria agora e está indo muito bem. Ela está muito feliz por ter novamente um ótimo relacionamento com as filhas, completou.