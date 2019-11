PlayStation: novos modelos do DualShock 4 estão à venda por R$ 269

Da Redação, com assessoria



14/11/2019 | 14:48

A PlayStation anunciou nesta quarta-feira (13) que os novos modelos do DualShock 4, controle para PlayStation 4, estão à venda em seis cores. São elas: azul titânio, branco glacial, preto metálico, rosa dourado, roxo elétrico, e vermelho camuflado. Independentemente do tom, o acessório sai por R$ 269. Já estão disponíveis nos varejistas parceiros.

O controle sem fio DualShock 4 vem com funcionalidades especiais. Entre elas: o botão SHARE, que facilita o compartilhamento de vídeos de gameplay e capturas de tela diretamente do seu sistema; o touch pad, a barra de luz e o alto-falante integrados; e o conector de áudio de 3,5 mm, que oferece uma prática solução de áudio pessoal para os gamers que preferirem jogar com mais privacidade.

A PlayStation também colocou no mercado o DualShock 4 Fortnite, tradicional modelo Jet Black acompanhado de um voucher de Fortnite, que dá aos jogadores trajes, acessórios e V-Bucks, dinheiro usado dentro do jogo.

