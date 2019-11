Karina Bacchi posta foto e fãs suspeitam de gravidez: Que venha com muita saúde

14/11/2019 | 14:11



Karina Bacchi confundiu a cabeça de seus seguidores! A loira postou uma foto em seu Instagram para divulgar um vídeo que gravou para o seu canal do YouTube ao lado do marido, Amaury Nunes.

O post é o print da gravação que eles fizeram juntos e, na imagem, o marido da apresentadora aparece segurando uma plaquinha em que está escrito: gêmeos, menina e menino. Os seguidores da ganhadora de A Fazenda já começaram a se perguntar se ela estaria grávida novamente e teve até quem fizesse votos de felicidade:

Que benção! Que venha com muita saúde, pois amor tem, escreveu uma fã.

Já outra comentou:

Ai meu Jesus, se o Enrico já tem beleza de sobra, imagina mais dois galeguinhos. Parabéns!

Porém, Karina enganou geral! O vídeo é um jogo que ela fez com o marido para ver se eles se conhecem bem. Os dois tinham que responder perguntas sobre a vida do outro e escrever o resultado em uma lousa. A última pergunta quis saber se, caso eles fossem ter um segundo filho, se queriam que fosse menino ou menina. O casal chegou à conclusão que não se importa com isso e bom mesmo seria se fosse um casal de gêmeos.

Agora está explicado!