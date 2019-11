São Bernardo entrega segunda fase do Corredor Alvarenga

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 13:17



A Prefeitura de São Bernardo entregou na manhã de hoje a segunda fase do Corredor Alvarenga. A obra, de 1,4 km, integra trecho de 3,6 km, dos quais 2,8 km já foram concluídos.



Toda a intervenção está orçada em R$ 67 milhões e inclui, além do corredor, a duplicação da Estrada do Alvarenga e a implementação de ciclovia.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que a obra estava parada no início da sua gestão por problemas com a desapropriação de alguns imóveis. "Agora todos os imóveis que precisavam ser desapropriados já estão com a situação regular, o edital para a terceira fase já foi lançado e a previsão é que tudo fiquei pronto em julho de 2020" afirmou Morando.



O corredor exclusivo, que ocupa a faixa de rolamento da esquerda, vai funcionar por 30 dias em caráter experimental. A administração vai avaliar, nesse período, a necessidade de se manter a via exclusiva para coletivos durante o dia todo ou apenas em horário de pico.



Até o final do mês, as linhas intermunicipais que circulam na região também estarão rodando no corredor, devido a acordo feito entre a Prefeitura e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos). "Não vamos ter ônibus dos dois lados da avenida", garantiu o chefe do Executivo.