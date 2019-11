Xi Jinping afirma que protecionismo está se tornando mais forte

14/11/2019 | 13:12



O presidente da China, Xi Jinping, voltou a demonstrar preocupação com o protecionismo econômico global. "O hiato entre norte e sul está aumentando e o protecionismo, se tornando mais forte", disse durante reunião de líderes com o Conselho Empresarial do Brics e o Novo Banco de Desenvolvimento.

Segundo Xi, o desenvolvimento econômico enfrenta desafios pelo protecionismo. Ele disse esperar que os líderes se mantenham fiéis a princípios do grupo de "promover desenvolvimento econômico justo".

O presidente chinês destacou que o banco tem ampliado cooperações e avançado na criação de agências regionais. "A economia mundial está passando por ajustes fundamentais. A revolução tecnológica está abrindo novas oportunidades", disse.

Para Xi, é importante que os países trabalharem pelo bem estar da população e priorizarem grupos vulneráveis. O presidente chinês desejou ainda que os líderes contribuam na "luta contra mudanças climáticas" e pelo "desenvolvimento da economia verde".