Pedro Scooby mostra momento exato de seu resgate: Só se vive uma vez!

14/11/2019 | 13:11



Recentemente, Pedro Scooby passou por uma situação e tanto. O surfista estava no mar em Nazaré, em Portugal, quando uma forte onda fez com que ele ficasse submerso por cerca de um minuto, até que foi salvo por outro atleta. O ex-marido de Luana Piovani já abriu o jogo sobre o assunto, mas voltou a usar as redes sociais, dessa vez para mostrar o exato momento de seu resgate.

Na legenda do álbum de fotos, postado em seu Instagram, o atual de Cintia Dicker escreveu o seguinte:

Existem dois dias muito importantes na nossa vida. O dia que a gente nasce e o dia que a descobrimos porque que a gente nasceu. Eu nasci pra isso! Minha gratidão para essas pessoas que me resgataram e cuidaram de mim! Deem valor a vida, ela é mais frágil do que imaginamos e passa em um sopro. Ame mais e seja sempre grato! Só se vive uma vez!