Meghan Markle e príncipe Harry querem passar Natal nos Estados Unidos por causa de briga com príncipe William

14/11/2019 | 12:10



Príncipe Harry e Meghan Markle estão com planos de irem aos Estados Unidos para celebrar o Dia de Ação de Graças e, de quebra, emendar férias em família, com o filhinho, Archie Harrison, que se estenderia até o Natal. Porém, segundo informações do Daily Mail, parece que o casal está mudando de ideia: ao invés de irem até Los Angeles, eles devem ficar em Londres para participar de um projeto social e ajudar a alimentar moradores em situação de rua, bem no dia de Ação de Graças.

A princípio, a ideia era passar o feriado norte-americano com Doria Ragland, mãe da Duquesa de Sussex. Mas com a mudança de planos, a mãe de Meghan deve vir para a Inglaterra, onde passará a data com a filha.

Uma fonte detalhou o seguinte:

- Pelo que eu sei, eles não virão para cá [Los Angeles]. Doria irá para lá no feriado [Dia de Ação de Graças]. Eles não irão oficialmente celebrar o Dia de Ação de Graças porque não é um feriado britânico, mas Meghan está considerando passar parte do dia ajudando em um abrigo de moradores de rua em Londres.

A notícia vem logo após informarem que Harry e Meghan estão considerando passar o Natal longe da família real. Como é de costume, os membros da realeza se reúnem na casa de Rainha Elizabeth II, localizada em Norfolk, para celebrar a data. Porém, o casal deve ir para os Estados Unidos.

Agora, outra fonte informou que, por trás dessa decisão, pode estar aquela suposta tensão entre Harry e o irmão, príncipe William. De acordo com a revista Us, essa pessoa próxima informou o seguinte:

- O afastamento de William e Harry é uma das principais razões por trás dessa decisão.

E ainda acrescentou:

- Como é o primeiro Natal de Archie, eles querem que seja superespecial. Será apenas Doria [Ragland, mãe de Meghan] e eles três.