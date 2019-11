14/11/2019 | 12:10



Leticia Colin deu à luz na manhã dessa quinta-feira, dia 14! O primeiro filho da atriz com o ator Michel Melamed, chamado Uri, veio ao mundo em um hospital localizado na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, segundo informações da assessoria. Em comunicado, informaram os seguintes detalhes:

A atriz Letícia Colin deu a luz ao pequeno Uri na manhã dessa quinta-feira no hospital São José no Rio de Janeiro. Mãe e filho passam bem e agradecem o carinho de todos.

De acordo com o colunista Leo Dias, uma fonte próxima informou que ela já mandou uma foto no tradicional grupo do WhatsApp e que o bebê nasceu grandão:

Mandou uma foto linda. Ele nasceu grandão e bem fofinho!, informou a pessoa.