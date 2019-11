14/11/2019 | 12:11



Mais uma vaga foi anunciada para quem quiser trabalhar com a família real! A realeza britânica está à procura de um novo faxineiro para o Castelo de Windsor, local onde mora príncipe Harry e Meghan Markle, no Reino Unido. O local é bem grande e o valor do salário é de impressionar: a monarquia vai desembolsar 14 mil libras que, convertendo para reais, dá aproximadamente 79 mil reais!

Divulgado no site oficial, qualquer um com experiência prévia no ramo pode se candidatar online e a carga horária é de 30 horas semanais, de segunda-feira a domingo.

Seria uma baita oportunidade para ficar por dentro das novidades, né?