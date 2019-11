Obituário - 14 de novembro de 2019

Ademir Medici



14/11/2019 | 11:43



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 12 de novembro

Otavio Mendonça de Oliveira, 97. Natural de Campo Belo (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Giocondo Aguilar, 77. Natural de Olímpia (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 12. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).

Augusto de Pontes, 76. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonia Santa de Brito Silva, 75. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João Oliveira dos Reis, 75. Natural de Santana do Jacaré (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Leite Ramos, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elizete de Oliveira Franco, 70. Natural de Mundo Novo (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 12. Crematório Memorial de Santos (SP).

Antenor Cândido Costa, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edleuza Gomes Santos, 66. Natural de Laranjeiras (SE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Gabriel Filipe, 34. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Atendente. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 13 de novembro

Benedito Pereira Munhoz, 90. Natural de Jacutinga (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 13. Memorial Phoenix.

Antonio Carlos da Silva, 61. Natural de Palmeiras (BA). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Mecânico. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Pereira dos Santos, 44. Natural de Remanso (BA). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 12 de novembro

André Catalani, 90. Natural de Santo André. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Pedro Valente, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim São Luiz, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

São Bernardo, quarta-feira, dia 13 de novembro

Laerte Tomanin Junior, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Rodolfo Luiz Tavares, 44. Natural de Santo André. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Engenheiro. Dia 13, em Santo André. Crematório Campos das Oliveiras, em Jacareí (SP).



DIADEMA

Mirandina Luiza, 87. Natural de Jequeri (MG). Residia na Vila Maria Leonor, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal.

Cristovam Souza Santana, 79. Natural de Castro Alves (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

João Augusto de Lima, 69. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Guacuri, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Ivan Santana Silva, 48. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 12. Crematório Vila Alpina.