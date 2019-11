Itaú Unibanco mantém projeção de PIB de 1% este ano e de 2,2% em 2020

14/11/2019 | 10:27



O Departamento Econômico do Banco Itaú reafirmou suas projeções para o crescimento da economia em números do Produto Interno Bruto (PIB) em 1% para este ano e 2,2% em 2020. Os dados já foram anunciados na semana passada, mas estão sendo reafirmados hoje, dia em que o banco comemora os dez anos do "Macroeconomia em Pauta", evento em que os economistas da instituição se reúnem com a imprensa para traçar cenários e avaliar o momento da economia local e internacional.

Para a taxa de desemprego, em dezembro, o banco projeta 11,9% da População Economicamente Ativa (PEA) em 2019 e 11,5% no ano que vem. A inflação pelo IPCA, de acordo com as projeções, fecha este ano em 3,3% e o próximo em 3l7%.

Neste cenário de maior crescimento do PIB e inflação os economistas do Itaú projeta 4,50% ao ano em 2029 e 4% em 2020.

Quanto ao resultado primário das contas públicas, as expectativas apontam para déficit de 1,1% em 2019 e 2020. A taxa de câmbio, pelas contas do Itaú, deve encerrar o ano com o dólar cotado a R$ 4,00 e no ano que vem a R$ 4,15.

Para a balança comercial, a projeção é de superávit de US$ 50 bilhões este ano e de US$ 40 bilhões em 2020. A conta corrente do Balanço de Pagamentos, por sua vez, deve fechar este ano com déficit de 1,8% na proporção do PIB e de 2,2% no ano que vem.