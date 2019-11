Filha de Leonardo, Jéssica Costa, passará por cirurgia no coração

14/11/2019 | 10:11



Jéssica Costa, filha do cantor Leonardo, usou suas redes sociais para revelar aos seguidores e fãs que terá que passar por uma cirurgia no coração no ano que vem. Em seu canal no YouTube, a influenciadora digital fez a revelação e explicou que o problema no coração tem a ver com a viagem que está fazendo de 20 dias para os Estados Unidos, onde moram sua mãe e irmã.

- Vou contar o real motivo da minha viagem tão longa, de 20 dias, pros Estados Unidos.Como foi dito, eu vim para passar 20 dias com minha mãe e minha irmã. É uma viagem que não tem um motivo específico, não vim a trabalho. Vim pra ficar com elas. Na verdade, esse ano foi bem... como posso dizer, aconteceram mil coisas que nunca imaginei. Inclusive vir pros Estados Unidos no começo do ano, que foi incrível. Mas junto com coisas grandiosas e boas também vieram coisas ruins. Não cheguei a contar oficialmente pra vocês, mas tive minha primeira crise de pânico esse ano, que é uma cosia que não desejo pra ninguém. Tive crises de depressão, ansiedade e depois que eu voltei dos Estados Unidos eu fui para Goiás fazer alguns exames cardiológicos, porque nasci com um problema no coração. São sete problemas, que eu não sei o nome direito. Mas fui fazer um check-up em Goiás e descobri que ano que vem vou ter que fazer uma cirurgia. Isso me deixou com mais ansiedade, crises de pânico frequentes, desabafou.

Sem dar muito detalhes sobre a cirurgia, Jéssica apenas afirmou que decidiu passar um tempo com a mãe por causa de seu estado de saúde. A decisão da viagem, no entanto, não agradou todo seu público. Mãe de Noah, de três anos de idade, ela foi criticada por ficar muito tempo longe da criança, fruto da relação com o marido Sandro Pedroso.

- Sempre conversando com minha mãe, esse foi um dos motivos dela pedir de presente de aniversário eu vir para cá ficar com ela por 20 dias. Recebi muitas mensagens de mulheres adultas, inclusive mães, falando coisas muito maldosas, que eu sou uma péssima mãe, que não tenho coração, que não mereço o amor do meu pai por conta disso, coisas absurdas que eu leio e tento deletar, mas que são coisas bem pesadas.Sempre conversando com minha mãe, esse foi um dos motivos dela pedir de presente de aniversário eu vir para cá ficar com ela por 20 dias. Recebi muitas mensagens de mulheres adultas, inclusive mães, falando coisas muito maldosas, que eu sou uma péssima mãe, que não tenho coração, que não mereço o amor do meu pai por conta disso, coisas absurdas que eu leio e tento deletar, mas que são coisas bem pesadas.

Em meio ao momento difícil, Jéssica ainda fez um apelo:

- Só porque somos pessoas públicas, não significa que não somos pessoas. Vim aqui fazer um apelo e um desabafo: não aponte o dedo, não julgue os outros sem saber o que está acontecendo.