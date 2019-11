BC: IBC-Br sobe 0,80% no ano até setembro, sem ajuste

14/11/2019 | 09:29



O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) acumulou alta de 0,80% no ano até setembro, informou o Banco Central. O porcentual diz respeito à série sem ajustes sazonais.

Pela mesma série, o IBC-Br apresenta alta de 0,99% nos 12 meses encerrados em setembro.

3ºTRI

O Banco Central informou que o IBC-Br registrou alta de 0,91% no acumulado do terceiro trimestre do ano, na comparação com o segundo trimestre, pela série ajustada.

A expectativa do mercado financeiro, conforme levantamento feito pelo Projeções Broadcast, era de crescimento de 0,60% a 1,00% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre. A mediana projetada estava em 0,75%.

O BC informou ainda que o IBC-Br acumulou alta de 0,99% no terceiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, pela série sem ajustes sazonais. Neste caso, as projeções do mercado iam de 0,70% a 1,10%, com mediana de 0,90%.

Ajuste

O BC revisou dados do índice na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de agosto foi de +0,07% para +0,22%, enquanto o índice de julho passou de -0,07% para zero.

No caso de junho, o índice foi de +0,32% para +0,33%. O dado de maio passou de +1,73% para +1,20% e o de abril foi de -0,55% para -0,48%. Em relação a março, o BC substituiu a taxa de -0,24% pela de -0,31%.

Considerado uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.