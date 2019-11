Pedro Scooby fala sobre experiência de quase morte em Nazaré: - Continuo não tendo medo da morte

14/11/2019 | 09:10



Na última terça-feira, dia 12, o surfista levou um susto enquanto pegava uma onda em Nazaré, em Portugal. O atleta, que é ex de Luana Piovani, de 43 anos de idade, e Anitta, de 26 anos de idade, ficou cerca de um minuto debaixo d'água até ser salvo por um estrangeiro chamado Sebastian Steudtner.

Em entrevista à Vogue, Pedro comentou sobre a experiência e, quando questionado sobre seus medos, afirmou não temer à morte.

- Continuo não tendo medo da morte. Acho que se tiver que ser a minha hora, vai ser. Mas é muito bom chegar perto dela e saber que não morreu. Aconteceu e acho que passo a dar mais valor ainda pra vida. Já cheguei perto da morte outras vezes em ondas gigantes, mas acho que não tanto quanto hoje, contou.

Bastante assustado, o surfista também deu detalhes de como se sentiu quando estava embaixo d'água.

- Engraçado, da outra vez que fiquei muito tempo embaixo d'água, quando passei por um problema muito sério também na Califórnia, pensei em muitas coisas, na minha família e em tudo mais. Hoje não. Dessa vez eu só pensava assim: Caraca, eu tô muito fundo. Não vou conseguir sair daqui. Tô muito, muito fundo. E aí quando passou a segunda onda, que não consegui levantar, pensei nossa.. Dessa vez não pensei muito nas coisas, da outra vez, sim, pensei muito sério sobre família no tempo em que fiquei embaixo d'água. Hoje eu estava de olho aberto e estava tudo escuro, foi bem terror, revelou.

Logo em seguida, o atleta afirmou que tem muita fé e que não tem planos de desistir de sua carreira.

- Acredito muito em Deus e penso que quando chegar minha hora ele vai falar. Não sei se vou morrer surfando. Tanta gente morre atravessando a rua, com bala perdida, em acidente de carro, doença, sei lá... Tem tantas formas de você morrer na vida. Obviamente faço um esporte com risco de morte, e tenho plena consciência disso. Mas penso que quando chegar minha hora vai ser, e não tem essa. Então vou pro mar como sempre fui, confiante. Se tiver que ser, vai ser, disse.

No final, ainda afirmou que depois de sua recuperação certamente voltará para o mar.

- Obviamente não posso voltar pra água agora, porque preciso dar uma descansada e me recompor. Estou com umas dores nos braços, nas costas. Estou com muita dor no pulmão também. Mas assim que ficar bem, vou voltar pra água, contou.

Na última terça-feira, dia 13, Pedro também usou seu Stories do Instagram para postar vídeos diante de uma igreja, enquanto agradecia pela vida.

- Vim aqui agradecer, porque acho que era o mínimo que eu podia fazer hoje, depois de tudo que passei, de estar com saúde e estar vivo. E ficar pronto para a próxima. Lembro do primeiro dia que eu peguei uma onda gigante na minha vida: eu moleque ainda, correndo na areia e conversando com Deus, pedindo para me proteger e que acontecesse o que fosse a vontade dele. Acabei pegando a melhor onda do dia, começou.

Também comentou sobre seu relacionamento com Deus:

- Tenho esta relação com Deus de sentar e conversar, tenho certeza que está sempre me protegendo. Vou voltar sempre confiante pro mar porque, do fundo do meu coração, acho que cada um tem a sua hora e Deus sabe a minha hora, independente do que eu esteja fazendo. É meu trabalho, me dedico pra isso, me preparo e não vou deixar nunca de fazer isso. Vou sempre voltar com o maior amor do mundo para aquele mar incrível de Nazaré, que é maravilhoso, é a melhor sensação do mundo! Sou viciado em adrenalina e Deus vai estar sempre comigo. E quando chegar minha hora, chegou. É isso. Vim agradecer o dia de hoje, porque é bom estar vivo. Não tenho medo de morrer, mas estar vivo é bem bom, finalizou ele.