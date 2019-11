Indústria, varejo e investimentos em ativos fixos da China desaceleram em outubro

14/11/2019 | 00:13



A produção industrial da China avançou 4,7% em outubro com relação ao mesmo mês de 2018. O resultado frustrou as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 5,2%, e indica uma desaceleração ante o ganho anual de 5,8% registrado em setembro. Os dados foram publicados nesta quinta-feira (pelo horário local) pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

No mesmo período, as vendas do varejo chinês tiveram alta de 7,2% na comparação anual, também abaixo do avanço de 7,8% projetado por analistas. Em setembro, as vendas do varejo haviam subido 7,8% ante o mesmo mês do ano passado.

A leitura dos investimentos em ativos fixos (FAIs, na sigla em inglês) em áreas não-rurais também decepcionou o mercado: entre janeiro e outubro, os FAIs avançaram 5,2% ante igual período de 2018, abaixo das estimativas de alta de 5,3% e do ganho de 5,4% registrado entre janeiro e setembro, na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.