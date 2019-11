GM anuncia PDV na fábrica da região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 07:01





A GM (General Motors) vai abrir, a partir de hoje, um PDV (Programa de Demissão Voluntária) voltado aos trabalhadores com limitação laboral das fábricas de São Caetano e São José dos Campos, no Interior. Como incentivo ao desligamento, a montadora oferece aos empregados quantidade de salários adicionais que varia conforme a idade, dois veículos Cruze (custam a partir de R$ 99.390 cada) e cinco anos de extensão de plano de saúde.

Conforme a tabela de incentivos à qual o Diário teve acesso, os valores pagos, além das verbas rescisórias – dias trabalhados, 13º salário e férias proporcionais, multa de 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e aviso prévio –, variam de acordo com a idade do operário. A quantidade de salários adicionais vai de 2,5 para os funcionários com 55 anos de idade a 40 para os que têm até 40 anos. Todos ganham os dois automóveis e cinco anos de convênio médico.

Segundo empregados ‘sequelados’ da GM – que preferiram não se identificar – relataram ao Diário, o pacote é considerado insuficiente e muitos pretendem não aderir. Isso porque esses profissionais possuem uma dificuldade ainda maior de recolocação no mercado de trabalho.

Além disso, a fabricante também destacou no comunicado aos colaboradores que a adesão ao pacote não está condicionada à quitação de processos judiciais trabalhistas em andamento contra a empresa. Porém, para os trabalhadores que não possuam processos contra a montadora, ou que consigam desistir dos mesmos, a GM oferece uma Spin modelo Active, com cinco lugares (cerca de R$ 79 mil).

No início desta semana, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, afirmou em assembleia que a proposta era “um pouco mais arrojada do que a anterior”, por conta da Spin.

Questionada, a GM confirmou o plano, voltado aos empregados com limitação laboral reconhecidos pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), cobertos pelo auxílio-doença e também pela cláusula de estabilidade da empresa. Em nota, a montadora afirmou que o mesmo “está em conformidade com os acordos sindicais vigentes e com a lei trabalhista”. O prazo para adesão vai até o dia 26.

A fábrica da região entrará em férias coletivas de 16 de dezembro a 6 de janeiro.