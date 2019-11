Ibrahimovic anuncia saída do Los Angeles Galaxy: 'Vim, vi e venci'

13/11/2019 | 22:24



Zlatan Ibrahimovic anunciou, nesta quarta-feira, sua saída do Los Angeles Galaxy. Após duas temporadas no clube, o sueco, de 38 anos, não deu pistas se vai seguir a carreira ou se aposentar, apenas se despedindo da equipe em mensagem publicada nas redes sociais.

"Vim, vi e venci. Obrigado Los Angeles Galaxy por me fazer sentir vivo novamente", escreveu o jogador. "Para os fãs do Galaxy: eles queriam Zlatan, eu dei a eles Zlatan. De nada. A história continua... Agora voltem ao beisebol", acrescentou.

O Los Angeles Galaxy, por intermédio de um comunicado, informou que a franquia e o jogador haviam finalizado sua relação de mútuo acordo. "Gostaríamos de agradecer a Zlatan por sua contribuição ao Los Angeles Galaxy e à Major League Soccer", disse o presidente Chris Klein.

"Desde sua chegada em 2018, Zlatan influenciou positivamente no esporte futebol em Los Angeles. Estamos agradecidos por sua ética de trabalho e paixão. Agradecemos a Zlatan seu profissionalismo e impacto incalculável na comunidade de Los Angeles e do futebol na América do Norte."

Existem rumores de que Ibrahimovic pode regressar para o Milan, onde o sueco atuou durante duas temporadas entre 2010 e 2012, anotando 42 gols em 61 jogos. Segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport", o Bologna também teria interesse na contratação do atacante.

Apesar de Ibrahimovic não ter levado o Los Angeles Galaxy ao título, o atacante foi um dos jogadores estrangeiros com maior êxito na história da liga norte-americana, ao marcar 52 gols em 56 partidas pelo time que o contratou em março de 2018.