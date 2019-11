Santo André inicia obras estruturais para beneficiar 800 famílias carentes

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/11/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André iniciou, na tarde de ontem, obras de microintervenções que serão realizadas no Núcleo dos Ciganos, no Jardim Utinga. Na ocasião, o prefeito Paulo Serra (PSDB) conversou com os moradores da área carente da cidade sobre os principais problemas do local.

Entre as intervenções iniciais estão a construção de praça, área de playground, academia ao ar livre e quadra com grama sintética. Além da manutenção do acesso ao núcleo, tanto para pedestres quanto para veículos, haverá troca de iluminação. Ao todo, foram disponibilizados cerca de R$ 800 mil para os serviços, com previsão de término em 120 dias.

“A praça será essencial. Atualmente, em época de férias, as crianças brincam em terreno vazio (de responsabilidade da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Além disso, é perigoso por conta dos usuários (de drogas) que ficam ao lado”, comenta a líder comunitária e moradora do núcleo há oito anos, Ana Paula de Lourenço, 30 anos.

O prefeito avalia que a região é um dos locais mais degradados da cidade, mas acredita que, com as intervenções, terá melhorias. “Essa vistoria é fundamental para verificarmos futuros projetos que melhorem a qualidade de vida nessa região”. O chefe do Executivo ainda pontua que a equipe de obras vai trabalhar com os recursos que o local já apresenta. “A solução definitiva para o núcleo (urbanização) é mais complexa e exige mais tempo. Vamos trabalhar na medida do possível com o que já está consolidado.”

A estudante de biologia Catharina Fonseca, 24, precisa caminhar pelo núcleo todos os dias para chegar em casa e aponta algumas falhas no local. “Inseguro, muito escuro à noite e sem policiamento.”

A administração municipal promete debater os problemas que envolvem as áreas da CPTM a reunião com representantes da companhia na semana que vem. “Temos condições, mas sem autorização (do Estado) não conseguimos concluir”, finaliza o prefeito.

SANEAMENTO

Em paralelo às intervenções e dentro do programa Avançar Cidades, a Prefeitura, em parceria com o governo federal e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), darão início à canalização de córrego que percorre o Núcleo dos Ciganos até a Avenida dos Estados. Segundo a administração, a licitação está prevista para ser aberta em dezembro.