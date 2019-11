S.Caetano realiza atividades sobre câncer de próstata e diabetes hoje

Da Redação



14/11/2019 | 07:00



A Secretaria de Saúde de São Caetano preparou série de ações em referência ao Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção ao câncer de próstata, e ao Dia Mundial do Diabetes, celebrado hoje, orientações para o controle da doença.

Na UBS (Unidade Básica de Saúde) Maria Corbeta Segato, será feito atendimento de livre demanda para testes rápidos e palestras sobre a saúde do homem, hoje, das 8h às 17h. Equipe da UBS João Bonaparte estará na esquina das ruas Maranhão e Pinheiro Machado, no bairro Santo Antônio, com orientações e testes de glicemia pela manhã e à tarde.

No dia 22, a feira livre do bairro Prosperidade terá a ação Saúde na Feira: Combate e Prevenção ao Diabetes, com a equipe da UBS Maria Corbeta Segato às 9h. Dia 28, às 14h, será a vez da Praça Lucindo Cândido receber orientações sobre prevenção e tratamento do câncer de próstata com a equipe do Centro Policlínico Gentil Rstom.