Parque Estoril tem 1º teleférico acessível da América Latina

14/11/2019 | 07:00



O teleférico do Parque Estoril, em São Bernardo, é o primeiro equipamento da América Latina acessível para cadeirantes. Compartimento especial adequado para o transporte da cadeira de rodas e de seu ocupante foi instalado há cerca de um mês. Até o fim de novembro, outra cadeira adaptada será disponibilizada – a expectativa é a de que haja ampliação de acordo com a demanda. A novidade foi apresentada oficialmente na manhã de ontem.

O equipamento foi adaptado pela empresa concessionária do serviço a pedido da Prefeitura. O teleférico do Estoril tem cerca de um quilômetro de extensão e propicia vista privilegiada dos 500 mil m² do parque, além de ser uma das formas de acesso ao zoológico.

O ingresso para o teleférico custa R$ 10 apenas a ida e R$ 16 ida e volta. A tarifa, no entanto, não será cobrada dos cadeirantes e de até um acompanhante. O prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que essa é “mais uma iniciativa de inclusão para a população da cidade”.

Diretora de cidadania e da pessoa com deficiência do município, Mariane Sant’ana destacou que intervenções como essa estão dentro do conceito de micromobilidade. “A pessoa que estiver no parque e quiser ir ao zoo vai poder fazer isso pelo teleférico. Quando os locais não são acessíveis, gera uma exclusão. Espero que outros parques públicos sigam esse exemplo”, pontuou.

O consultor Daniel Georgio, 28 anos, elogiou e aprovou a novidade. “Já viajei muito, estive em diversas cidades turísticas, mas nunca tive a oportunidade de embarcar com a minha cadeira”, explicou. “A sensação é fantástica”, concluiu. O advogado e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Luiz Carlos Kassab, 41, relembrou que toda vez em que andou de teleférico foi sendo colocado na cadeira do equipamento, com ajuda de terceiros. “Dessa forma temos autonomia. Isso é que é inclusão.”

O administrador do Parque Estoril, Rubens Américo da Silva, relatou que não foram necessárias grandes intervenções no equipamento, apenas uma mudança na alça de sustentação para considerar as diferenças dos centros gravitacionais dos corpos transportados.

O Parque Estoril funciona de quarta a sexta-feira, das 8h às 17h. O ingresso custa R$ 3 por visitante e o estacionamento, R$ 15 por veículo. O ingresso dá direito à visita ao zoológico, que recebe animais feridos e sem condições de serem soltos na natureza. Também dá acesso à área de banho nos trechos do parque. Todos os espaços são acessíveis a cadeirantes.